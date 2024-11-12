Smart Home

Apple überrascht mit ganz neuem Produkt für 2026

Autor-Bild
Von
|
Apple Event September 2021 Header

Apple ist mal wieder offen für neue Produktkategorien und weiß, dass man wohl nie wieder an das iPhone beim Umsatz herankommt, aber die breite Masse an neuen Produkten soll es ausgleichen. Nur die Vision-Sparte wird da wohl kaum helfen.

Doch ab 2025 zeigt Apple wieder mehr Interesse an Smart Home, wir haben bereits erfahren, dass 2025 und 2026 jeweils ein smarter Speaker mit Display und Apple Intelligence geplant sind. Ab 2026 plant Apple noch ein komplett neues Produkt.

Apple steigt bei Sicherheitskameras ein

Laut Ming-Chi Kuo wird Apple in die Kategorie der smarten Sicherheitskameras einsteigen. Der Markt umfasst ca. 30 bis 40 Millionen Einheiten pro Jahr und Apple möchte wohl um die 10 Millionen Einheiten davon abhaben und jährlich verkaufen.

Das ist also kein gigantischer Markt für Apple, aber einer, der den Fokus rund um die Apple Intelligence und die neuen Bemühungen rund um Smart Home stärken soll. Es geht Apple auch darum, das Ökosystem rund um das iPhone zu optimieren.

Apple Iphone 16 Pro Back

Apple iPhone: Ein alter Prototyp zeigt eine einst geplante Funktion

Die Gerüchteküche sprach beim Apple iPhone in den letzten Jahren immer wieder über haptische Knöpfe, die physische Knöpfe ersetzen sollen.…

11. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla halbiert die Leasingraten – erste Länder betroffen
in Mobilität
Congstar
congstar startet Demokratie-Kampagne auf Stadionbande
in Provider
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife
Ing Bezahlen Karte
Kartenzahlung dominiert: Deutsche verabschieden sich zunehmend vom Bargeld
in Fintech
Facebook Ray Ban Stories Brille
Hypernova: Smarte Brille von Meta wird günstiger als erwartet
in AR und VR
Audi Q4 Sportback E Tron Edition S Line
Audi plant wohl einen neuen Q4 e-tron
in Mobilität
Apple iPhone 17 Pro Max soll die beste Zoom-Kamera von allen haben
in Smartphones
Battlefield: Neue Strategie für die Zukunft geplant
in Gaming
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch Series 12 und Ultra 4: Neues Design und bessere Akkulaufzeit
in Wearables
Volvo EX90 im Test: Gutes Familien-Elektroauto mit einem hohen Preis
in Mobilität