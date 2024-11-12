Apple überrascht mit ganz neuem Produkt für 2026

Apple ist mal wieder offen für neue Produktkategorien und weiß, dass man wohl nie wieder an das iPhone beim Umsatz herankommt, aber die breite Masse an neuen Produkten soll es ausgleichen. Nur die Vision-Sparte wird da wohl kaum helfen.

Doch ab 2025 zeigt Apple wieder mehr Interesse an Smart Home, wir haben bereits erfahren, dass 2025 und 2026 jeweils ein smarter Speaker mit Display und Apple Intelligence geplant sind. Ab 2026 plant Apple noch ein komplett neues Produkt.

Apple steigt bei Sicherheitskameras ein

Laut Ming-Chi Kuo wird Apple in die Kategorie der smarten Sicherheitskameras einsteigen. Der Markt umfasst ca. 30 bis 40 Millionen Einheiten pro Jahr und Apple möchte wohl um die 10 Millionen Einheiten davon abhaben und jährlich verkaufen.

Das ist also kein gigantischer Markt für Apple, aber einer, der den Fokus rund um die Apple Intelligence und die neuen Bemühungen rund um Smart Home stärken soll. Es geht Apple auch darum, das Ökosystem rund um das iPhone zu optimieren.