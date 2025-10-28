Smartphones

Apple plant angeblich zweite Generation der Kamera-Taste

Autor-Bild
Von
|

Apple soll mit dem neuen iPhone für Ende 2026, bei dem es sich um das iPhone 18 Pro handelt, da das iPhone 18 selbst erst 2027 kommt, eine neue Generation der Kamera-Taste geplant haben. Das behauptet die bekannte China-Quelle „Instant Digital“. Und laut Quelle wird Apple dabei sogar auf eine Funktion verzichten.

Aktuell reagiert die Kamera-Taste im iPhone, die Apple „Camera Control“ bzw. „Kamera­steuerung“ nennt, auf Toucheingaben und die Druckstärke. Nächstes Jahr wird in der Taste nur „die Drucksensorik erhalten bleiben“, so die Quelle. Apple wird die „kapazitive Sensorschicht“ entfernen, was für einige ein Rückschritt wäre.

Mich würde es zwar wundern, aber ehrlich gesagt nicht stören, da ich das sowieso nicht nutze. Es wäre allerdings schön, wenn Apple diese Taste überdenkt und sie simpler gestaltet und besser positioniert (weiter unten). In diesem Jahr gab es hier keine Anpassung, aber es dauert manchmal, bis Kritik umgesetzt werden kann.

Das Ende der „echten“ Knöpfe beim Apple iPhone

Schon vor Jahren machten sogenannte „Solid State Buttons“ beim Apple iPhone die Runde. Die Idee war, dass man keine echten…

28. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple plant angeblich zweite Generation der Kamera-Taste
Weitere Neuigkeiten
Alpine A390 Gts Front
Alpine A390: Das kostet der „Cupra von Renault“
in Mobilität
Das Ende der „echten“ Knöpfe beim Apple iPhone
in Smartphones
Ohne Sonos und deutlich günstiger: Neuer IKEA Speaker startet
in Smart Home
35 Jahre girocard in Deutschland
in Fintech
Apple Tv Siri Remote Header
Neuer Apple TV, HomePod und mehr: Weitere Neuheiten für 2025 geplant
in News
Skoda Elroq Produktion
EU-Automarkt: Elektro und Hybrid übernehmen das Steuer
in Mobilität
PayPal integriert Bezahldienst in ChatGPT
in Fintech
Bluetooth 6.1: Neue Version startet 2026 direkt mit Samsung
in News
ChatGPT und mehr: Die große Lüge der Chatbots
in Gaming
Elon Musk startet eigene Wikipedia-Alternative
in News