Apple plant angeblich zweite Generation der Kamera-Taste

Apple soll mit dem neuen iPhone für Ende 2026, bei dem es sich um das iPhone 18 Pro handelt, da das iPhone 18 selbst erst 2027 kommt, eine neue Generation der Kamera-Taste geplant haben. Das behauptet die bekannte China-Quelle „Instant Digital“. Und laut Quelle wird Apple dabei sogar auf eine Funktion verzichten.

Aktuell reagiert die Kamera-Taste im iPhone, die Apple „Camera Control“ bzw. „Kamera­steuerung“ nennt, auf Toucheingaben und die Druckstärke. Nächstes Jahr wird in der Taste nur „die Drucksensorik erhalten bleiben“, so die Quelle. Apple wird die „kapazitive Sensorschicht“ entfernen, was für einige ein Rückschritt wäre.

Mich würde es zwar wundern, aber ehrlich gesagt nicht stören, da ich das sowieso nicht nutze. Es wäre allerdings schön, wenn Apple diese Taste überdenkt und sie simpler gestaltet und besser positioniert (weiter unten). In diesem Jahr gab es hier keine Anpassung, aber es dauert manchmal, bis Kritik umgesetzt werden kann.