Apple plant ein smartes Display im Herbst 2026

Apple arbeitet an einem smarten Display, welches mit einem Speaker kombiniert oder magnetisch an der Wand angebracht werden kann. Gerüchte dazu sind alt, sehr alt, denn eigentlich sollte es schon im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen.

Die Idee war, dass es mit der Apple Intelligence startet, doch Apple musste sie ohne die Siri-Neuerungen, welche die Basis dafür gewesen wären, veröffentlichen.

Apple „HomePad“ kommt im Herbst

Intern lautete der Plan, dass man ein Jahr an der neuen Version von Siri arbeitet und dann im März 2026 startet. Mark Gurman von Bloomberg schließt sich jetzt aber der Meldung von gestern an und spricht hier ebenfalls von Herbst 2026.

Das smarte Display, welches intern wohl als „HomePad“ bezeichnet wird, sollte diesen Monat auf den Markt kommen, die Apple Experience war vermutlich ein Apple Event und hätte dieses Produkt als großes Highlight beinhalten sollen.

Einen konkreten Zeitraum gibt es nicht, vermutlich wird es Apple mit den neuen iPhones im September zeigen. Das Apple HomePad ist quasi ein quadratisches iPad mini, auf dem ein eigenes OS läuft, dessen Icons denen der Watch ähneln.

Es gibt einen Speaker als Basis und eine Wandhalterung, außerdem hat Apple hier eine Gesichtserkennung verbaut, womit euch dann direkt eure persönlichen Daten angezeigt werden. Es klingt übrigens so, als ob wir mit iOS 26 gar keine neuen Siri-Funktionen mehr bekommen, das wird jetzt direkt alles ein Teil von iOS 27 sein.

Apple bringt mit iOS 26.4 ganz neue Emojis mit

Apple hat diese Woche eine neue Beta von iOS 26.4 veröffentlicht und gezeigt, dass das Update noch nicht abgeschlossen ist…

10. März 2026

