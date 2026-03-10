Firmware

Apple bringt mit iOS 26.4 ganz neue Emojis mit

Von
Apple hat diese Woche eine neue Beta von iOS 26.4 veröffentlicht und gezeigt, dass das Update noch nicht abgeschlossen ist und man noch Dinge geplant hat. Das neue Siri? Nein, davon fehlt weiterhin jede Spur. Aber es gibt neue Emojis.

Mit iOS 26.4 werden die neuen Emojis von 2025 auf euer iPhone (und andere Geräte von Apple) kommen, es gibt u.a. einen Orca, eine Schatztruhe, ein neues Gesicht, eine Trompete, eine Kampfwolke, einen Yeti und einen angebissenen Apfel.

Es handelt sich dabei um das Emoji 17.0 Update, welches schon letztes Jahr in die ersten Plattformen integriert wurde, bei Android und iOS dauert es aber meistens etwas länger. Das hier ist also noch nicht das neue Emoji 18.0 Update für 2026.

Wann werden wir iOS 26.4 als finale Version sehen? Das dürfte noch eine Weile dauern, in der Regel kommt das .4-Update gegen Ende März. Es wäre also noch genug Zeit für weitere Neuerungen, diese deuten sich bisher allerdings nicht an.

Mehr alt statt ganz neu: Apple baut Portfolio deutlich stärker aus

Apple hat sein Portfolio in den letzten Jahren schon sehr stark ausgebaut und statt eines neuen iPhones, gibt es mittlerweile…

9. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

