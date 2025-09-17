Computer und Co.

Apple plant erstes MacBook mit Touchscreen

Ein Kritikpunkt bei den MacBooks war häufiger, dass die Displays zwar besser wurden, Apple aber immer auf eine Toucheingabe verzichtete. Das soll sich mit dem Schritt zu OLED beim kommenden MacBook Pro erstmals komplett ändern.

Ganz neues MacBook Pro startet Ende 2026

Laut Ming-Chi Kuo soll die Produktion des MacBook Pro gegen Ende 2026 anlaufen und entweder kommt es in einem Jahr oder Anfang 2027. Es ist übrigens noch nicht das „nächste MacBook Pro“, denn vorher steht noch die neue M5-Generation an.

Wir sprechen hier also schon über die M6-Generation.

Ich bin auf OLED gespannt, aber ich gehöre ehrlich gesagt auch zu den Personen, die Touch nie in einem Laptop vermisst haben. Wichtig wäre dann nämlich auch, dass macOS komplett dafür angepasst wird, der aktuelle Stand wäre nicht gut.

Mich überrascht aber, dass die Grenzen zwischen MacBook und iPad jetzt doch so langsam verschmelzen, denn iPadOS 26 und die aktuelle Hardware sind durchaus schon Laptop-Level und Touch würde ein MacBook etwas auf Tablet-Level heben.

