Smartphones

Apple: Neue Details zum iPhone 18 Pro sind da

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Smartphones werden viele Jahre im Voraus geplant und entwickelt, was auch der Grund ist, warum bei gewissen Marken gewisse Funktionen gerne mal etwas später kommen (man weiß, dass man für die nächste Zeit nicht so viel zu bieten hat).

Apple iPhone 18 Pro: Das Design bleibt

Laut Digital Chat Station, einer großen und bekannten Quelle aus China, ist die Entwicklungsphase für das iPhone 18 Pro von Apple weit vorangeschritten. Das neue Design soll so bleiben und auch die Kameraanordnung mit drei Kameras.

Die Glasfläche auf der Rückseite wird wohl etwas transparent, was ich bezweifle, aber ab 2027 muss man in der EU den Akku leicht tauschen können, daher bin ich sowieso gespannt, was Apple da macht (vielleicht kann man das Glas entfernen).

Bei den Displays ist weiterhin von 6,3 und 6,9 Zoll die Rede, aber die Quelle spricht von „interessanten Änderungen im Display-Formfaktor“. Vielleicht ist damit die etwas kleinere Dynamic Island gemeint, die erst diese Woche die Runde machte.

Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass wir nach einem großen Redesign nicht wieder ein neues Design sehen werden, das kommt dann erst 2027 mit dem 20. Jubiläum. Ich rechne aber mit einem Comeback von Schwarz, denn mit Farben kann man Verkaufszahlen ankurbeln und das fehlt in diesem Jahr nicht umsonst.

Apple Macbook Air 2024

Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es für 874 Euro

NBB aka notebooksbilliger bietet aktuell das Apple MacBook Air (2025) mit M4-Chip zu einem reduzierten Preis an. Durch einen Paypal-Gutschein…

16. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Paul 🏅
    sagt am

    Nach dem iPhone ist vor dem iPhone 🤪

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple: Neue Details zum iPhone 18 Pro sind da
Weitere Neuigkeiten
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple plant erstes MacBook mit Touchscreen
in Computer und Co.
YouTube startet KI-gestützte Lip-Sync-Funktion und mehr
in Dienste
Q3 Air, Q3 Spin und O3 Fitness: TORRAS stellt neue Hüllen für iPhone 17-Serie vor
in Zubehör
congstar streicht Bereitstellungspreise
in Provider
Unlimited Mobile: Neue Mobilfunkmarke startet in Deutschland
in Tarife
Audi tarnt günstiges Elektroauto als Volkswagen
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es für 874 Euro
in News | Update
Renault 4 Header
Renault 4: Neue Version soll an einen echten Klassiker erinnern
in Mobilität
Innovationsindex: Deutschland verliert weiter an Boden
in Marktgeschehen
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Kritik an drohender Preiserhöhung
in Mobilität