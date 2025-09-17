Apple: Neue Details zum iPhone 18 Pro sind da

Smartphones werden viele Jahre im Voraus geplant und entwickelt, was auch der Grund ist, warum bei gewissen Marken gewisse Funktionen gerne mal etwas später kommen (man weiß, dass man für die nächste Zeit nicht so viel zu bieten hat).

Apple iPhone 18 Pro: Das Design bleibt

Laut Digital Chat Station, einer großen und bekannten Quelle aus China, ist die Entwicklungsphase für das iPhone 18 Pro von Apple weit vorangeschritten. Das neue Design soll so bleiben und auch die Kameraanordnung mit drei Kameras.

Die Glasfläche auf der Rückseite wird wohl etwas transparent, was ich bezweifle, aber ab 2027 muss man in der EU den Akku leicht tauschen können, daher bin ich sowieso gespannt, was Apple da macht (vielleicht kann man das Glas entfernen).

Bei den Displays ist weiterhin von 6,3 und 6,9 Zoll die Rede, aber die Quelle spricht von „interessanten Änderungen im Display-Formfaktor“. Vielleicht ist damit die etwas kleinere Dynamic Island gemeint, die erst diese Woche die Runde machte.

Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass wir nach einem großen Redesign nicht wieder ein neues Design sehen werden, das kommt dann erst 2027 mit dem 20. Jubiläum. Ich rechne aber mit einem Comeback von Schwarz, denn mit Farben kann man Verkaufszahlen ankurbeln und das fehlt in diesem Jahr nicht umsonst.