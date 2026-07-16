Apple will alle vier iPads ab Herbst aktualisieren

Apple wird das komplette iPad-Linuep ab Herbst aktualisieren, so Mark Gurman von Bloomberg. Den Anfang macht ein ganz neues iPad mini, welches erstmals auf ein OLED-Display setzt, laut Quelle ist der Marktstart für Oktober 2026 vorgesehen.

Im ersten Quartal 2027 folgt dann endlich mal ein neues Basismodell, sprich ein neues iPad, gefolgt von einem neuen iPad Air und iPad Pro im Frühjahr. Alle drei iPads werden aber ein eher kleines Upgrade (in erster Linie neue Chips) erhalten, wobei beim iPad Air auch OLED im Raum steht (die Quelle schweigt dazu jedoch).

Das iPad wird übrigens bis heute mit einem Apple A16 ausgeliefert und ist noch nicht für die Apple Intelligence optimiert, was mich bis heute wundert. Apple wird also noch eine Weile und vermutlich auf die neue Siri AI im Frühjahr 2027 warten.

Hinweis: Die neue Siri AI startet zwar im Herbst 2026, aber als Beta. Es dürfte also ähnlich wie bei der Apple Intelligence ablaufen und die finale Version der neuen KI kommt erst mit iOS 27.4 im Frühjahr 2027. Das ist aber nur eine Vermutung von mir.

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