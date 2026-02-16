Apple plant mit iOS 27 den großen Akku-Boost

Apple wird kein großes Feature-Feuerwerk mit iOS 27 im Herbst zünden, das haben wir bereits gehört. Laut Mark Gurman von Bloomberg soll es Feinschliff bei Liquid Glass und in erster Linie eine ganz neue und viel bessere Version von Siri geben.

Aber man kann iOS 27 auch ein bisschen mit Snow Leopard vergleichen, einem sehr bekannten Mac-Update, bei dem Apple viele Dinge neu entwickelt und sich komplett auf Stabilität konzentriert hat. So ein Schritt steht jetzt auch bei iOS an.

Apple iOS 27 verbessert die Akkulaufzeit

Laut Quelle hat Apple viele Code-Zeilen neu geschrieben, viele Dinge ausgemistet und das komplette OS so optimiert, dass es nicht nur flüssiger und stabiler laufen soll, sondern gleichzeitig auch noch eine bessere Akkulaufzeit mitbringen wird.

Etwas weniger Glas, etwas mehr Stabilität, mehr Akku, eine brauchbare Siri, das klingt für mich nach genau dem Update, welches das iPhone dringend benötigen würde. Die Ankündigung dürfte im Juni im Rahmen der WWDC 2026 stattfinden.