Siri 2.0 kommt mit iOS 27: Apple plant ganz großen Neustart

Apple hat vor ein paar Tagen bestätigt, dass man das mit der KI nicht alleine schafft und sich für Google als Partner entschieden. Mit iOS 26.4 wird Apple dann erste Neuerungen einbauen, intern spricht man vom „Apple Foundation Model“ in Version 10, so Mark Gurman von Bloomberg. Doch das ist nur der Anfang für den Neustart.

Siri 2.0 kommt im Herbst 2026

Mit iOS 27 werden wir sowas wie Siri 2.0 bekommen und obwohl Apple eigentlich nicht den Weg eines Chatbots gehen wollte, so wird man das jetzt doch tun. Mit Version 11 testen die Mitarbeiter einen Siri-Chatbot als App für iOS und dieser wird in der finalen Version im September dann nativ in das Betriebssystem integriert.

Dahinter steckt am Ende die Technik von Gemini 3, aber Apple baut das so auf, dass man Google jederzeit ersetzen kann, auch mit einem eigenen Ansatz. Doch es ist nicht davon auszugehen, dass man diesen Abstand je wieder einholen kann. Und eine Milliarde pro Jahr, was man Google dafür zahlt, ist für Apple nicht viel Geld.

Mit Siri 2.0, welches intern den Codenamen „Campos“ trägt, wird man das machen können, was man von Chatbots so kennt. Dinge fragen, Bilder erstellen und mehr. Bei Apple gibt es aktuell nur die Debatte, so die Quelle, wie viele Daten der Nutzer man speichert, denn das ist zwar hilfreich, aber es geht auch um Datenschutz.

Siri 2.0 wird in alle Apps integriert

Wieso sollte man aber nicht einfach Gemini als App nutzen? Die KI von Apple wird a) nativ in iOS 27 integriert und b) kann sie auf die Apps von Apple zugreifen, wie auf eure Mails, Fotos oder den Kalender. Vor allem über Spotlight, die Suche bei iOS, soll Siri 2.0 mit iOS 27 ein mächtiges Werkzeug mit mehr Möglichkeiten sein.

Ich nutze Google Gemini, der Dienst liegt sogar auf meiner Aktionstaste, aber ich nutze hin und wieder Siri, wie auf der Uhr, weil man nur dort gewisse Dinge in iOS und Co. erledigen kann. Eine Kombination aus Apple und Google klingt für mich nach genau dem, was ich mir wünsche. Ich hoffe, dass Siri 2.0 richtig gut wird.

Dann noch passende Hardware und ich kann mich von dem Mix aus Siri, Gemini und Alexa verabschieden. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal wieder sage, aber die Chancen stehen gut, dass ich Ende 2026 „Hey Siri“ im Alltag sage.