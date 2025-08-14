Apple plant neuen HomePod mini 2 für 2025

Smart Home

Apple dürfte den normalen HomePod nach dem Comeback vermutlich nicht mehr aktualisieren, dazu ist der große Speaker zu unbeliebt und es stehen auch bald sehr viele Neuheiten an, die den großen HomePod „ersetzen“, wie ein Display-Speaker.

Doch der kleine und preiswerte HomePod bleibt, das haben wir schon letztes Jahr gehört und laut Aaron Perris steht ein HomePod mini 2 mit dem Codenamen B525 weiterhin für 2025 auf dem Plan. Im Code von Apple gibt es auch ein neues Detail.

Apple wird dem HomePod mini 2 einen neuen Chip spendieren und die Basis ist wohl die Mikroarchitektur „T8310“, welche die Apple Watch Series 9, 10 und wohl auch die 11er nutzen werden. Bisher ist nur unklar, wann der neue HomePod mini auf den Markt kommt und wann ihn Apple zeigt (vermutlich aber erst im Oktober).

