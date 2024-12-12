Neuer Apple TV und HomePod mini kommen 2025

Apple plant nicht nur ein eigenes 5G-Modem, man plant auch eigene Chips für Bluetooth und WLAN. Das war bereits bekannt und laut Mark Gurman geht es ab 2025 los.

Die ersten Produkte werden demnach ein neuer Apple TV und neuer HomePod mini sein. Ein neuer Apple TV stand mal für 2024 im Raum, wurde aber wohl verschoben.

Die Bloomberg-Quelle nennt keine weiteren Details, der Schritt soll aber erst „später im Jahr“ kommen, wir gehen also im zweiten Halbjahr davon aus, nach der WWDC 2025.