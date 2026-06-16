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Die Apple AirPods „Ultra“ mit Kamera kommt doch erst 2027

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Eigentlich wollte Apple schon 2025 viele neue KI-Produkte auf den Markt bringen, musste sie aber, weil sich der Plan bei Siri 2.0 änderte, verschieben. Einige sind für Ende 2026 vorgesehen, die neuen AirPods mit Kamera kommen aber noch später.

AirPods „B798“ kommen Ende 2027

Apple plant die AirPods Ultra, wie sie gerne genannt werden, doch erst Ende 2027 mit dem neuen iPhone 20 Pro ein, so Mark Gurman von Bloomberg. Grund für die Verspätung bleibt die Software, die noch nicht ganz rund läuft, so die Quelle weiter.

Der Codename für die neuen AirPods lautet B798 und der Fokus liegt auf der Visual Intelligence, die Kopfhörer erkennen also Dinge in eurer Umgebung und analysieren sie für euch. Die Kamera ist nicht dazu da, dass man Fotos oder Videos macht.

Optisch sehen diese AirPods wie die aktuellen AirPods Pro 3 aus, die Kamera ist im Stängel untergebracht und sobald sie aktiv ist, leuchtet ein Licht. Die AirPods sind jetzt also zusammen mit der smarten Brille geplant, die auch Ende 2027 ansteht.

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16. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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