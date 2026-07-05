Mein Tipp der Woche: Apple Watch (statt Ultra)

Nach der Apple Watch Series 4 tat sich bei der Apple Watch über die Jahre so wenig, dass die Apple Watch Ultra endlich mal wieder etwas Neues war und ich habe damals den Wechsel gewagt. So ganz warm wurde ich nicht damit, weil ich dunkle Uhren bevorzuge, also wechselte ich später direkt zur schwarzen Ultra 2.

Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass mich die normale Apple Watch doch noch reizt, weil sie schlichter ist (das ganze Orange ist nicht ansprechend), man sie mit schöneren Bändern kombinieren kann (immer subjektiv), sie nicht so extrem dick ist und technisch mehr oder weniger identisch, das Ultra ist mehr Marketing.

Ja, es gibt mehr Akkulaufzeit, aber dafür eben eine deutlich dickere Uhr, und ich benötige diese am Ende nicht wirklich, da ich kein Wearable in der Nacht trage. Was ich vermisse, ist das flache Glas über dem Display, sowas gefällt mir immer noch etwas besser als gebogenes Glas, und dieses eine Watchface der Ultra.

Es mangelt der Apple Watch mittlerweile wirklich an schönen, digitalen und vor allem schlichten Watchfaces, es kommen nur noch neue Zifferblätter, die man kaum ablesen kann, da fällt es schwer, auf ein weiteres zu verzichten, was ich fast täglich genutzt habe. Doch das soll ja mit watchOS 27 für die normale Watch kommen.

Doch abgesehen davon merke ich technisch keinen Unterschied, irgendwie ist die „Ultra“ nicht „Ultra“, sie hat einfach nur eine andere Form und weil die dicker ist, gibt es mehr Akku. Wenn man das benötigt, führt kein Weg daran vorbei, klar. Und das Watchface, nun, das wäre auf der normalen Uhr natürlich auch locker möglich.

Ich habe die alte Ultra 2 in Schwarz noch eine Weile behalten, trenne mich jetzt aber davon und wechsle fest zur Apple Watch zurück, übrigens zu einer Series 10 in Schiefer, die Series 11 bietet mir keinen Mehrwert. Unter der Woche gibt es meist ein bequemes Band und am Wochenende gefällt mir weiterhin das Gliederarmband.

Mal schauen, wie sich die Apple Watch jetzt entwickelt, das 10. Jubiläum fiel ja mehr als mager aus und letztes Jahr war das gefühlt ein Stillstand. Aber vielleicht tut sich jetzt wieder mehr, die Ultra 4 soll ein großer Schritt sein, wie auch die Series 13 nächstes Jahr. Ich bin offen, vielleicht wechsle ich, vielleicht auch nicht.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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