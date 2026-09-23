Apple schickt iOS 27.2 in die öffentliche Beta

Mit der zweiten Beta für Entwickler reichte Apple jetzt auch die öffentliche Beta von iOS 27.2 nach. Man ist also davon überzeugt, dass die neue Version stabil genug läuft, dass sie nicht nur für Entwickler geeignet ist. Ein Datum steht aber noch aus.

In diesem Jahr wird es iOS 27.1 nur für ein iPhone geben, das kommende Duo, was im Oktober startet. Vermutlich werden wir parallel dazu dann auch iOS 27.2 sehen und mit iOS 27.3 werden alle iPhones irgendwann im Dezember wieder vereint.

Apple führt mit iOS 27.2 unter anderem eine neue Health-App ein, spendiert Siri AI neue Sprachen (kein Deutsch), baut Profile in die TV-App ein und hat noch ein paar kleine Optimierungen hier und da. Der finale Changelog steht bisher aber noch aus.

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