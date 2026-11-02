Firmware und Updates

Sonos verteilt zwei neue Funktionen per Update

Oliver Schwuchow
Von
Sonos Era 300 Detail

Sonos verteilt diese Woche zwei neue Funktionen per Update, wir bekommen die „Voreinstellungen“ und die „Systemgesundheit“. Dazu gleich mehr. Denn es gibt theoretisch drei Neuerungen, in den USA startet auch Sonos 27voice als Beta.

Ausgewählte Nutzer können die neue Spracheingabe, sofern sie eingeladen werden, ab dem 12. November testen. Weitere Länder folgen 2027, wir müssen uns also noch gedulden. Details zu Sonos 27voice gibt es auf der offiziellen Webseite.

Die Systemgesundheit erklärt sich eigentlich als Begriff von selbst, aber wir haben auch eine deutsche Beschreibung, die ich hier einfach mal 1:1 für euch zitiere:

Auf der Startseite sind alle eigenen Systeme auf einen Blick zu sehen, einschließlich Verbindungsstatus, verwendetem WLAN und der Anzahl verbundener Räume. Durch Tippen auf ein System lassen sich weitere Details aufrufen, etwa der Verbindungstyp (kabelgebunden oder drahtlos) sowie sämtliche Produkte im System, nach Räumen geordnet. Sollte etwas Aufmerksamkeit erfordern, weist das Dashboard darauf hin.

Als letzte Neuerung gibt es die Voreinstellungen:

  • Mit Voreinstellungen lässt sich eine ganze Stimmung speichern, nicht nur eine Playlist.
  • Die Stimmung wird eingestellt, indem einmal festgelegt wird, welche Musik in welchem Raum, auf welchen Speakern und in welcher Lautstärke spielt. Sonos speichert die gesamte Konfiguration.
  • Beim nächsten Mal genügt ein Tippen, um genau diese Atmosphäre wiederherzustellen.
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