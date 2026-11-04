FRITZ!Box 5690 XGS erhält FRITZ!OS 8.51 mit neuen Funktionen

Der Hersteller FRITZ! hat FRITZ!OS 8.51 für die FRITZ!Box 5690 XGS veröffentlicht und erweitert damit die Funktionen des Glasfaserrouters.

Die finale Firmware steht seit dem 3. November 2026 bereit. Damit erhält erstmals eine FRITZ!Box für Glasfaseranschlüsse die Version 8.51. Zuvor war für das Modell FRITZ!OS 8.25 verfügbar, während die neuen Funktionen bereits im Labor getestet wurden.

FRITZ!OS 8.51: Neue Funktionen für Internet und Smart Home

Das Update bringt mehrere Verbesserungen, die bereits aus FRITZ!OS 8.50 bekannt sind. Besonders interessant sind die neuen DNS-Filterlisten, mit denen sich bestimmte Internetanfragen direkt über den Router blockieren lassen.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

DNS-Filterlisten für Heim- und Gastnetz, beispielsweise zum Blockieren unerwünschter Domains.

Automatische Erkennung und Priorisierung von Videokonferenzen und anderer zeitkritischer Kommunikation.

Einfacher Modus für FRITZ!Fon mit vereinfachter Bedienung und SOS-Funktion für bis zu vier Notfallkontakte.

Smart Check in der MyFRITZ!App mit Informationen zum Routerzustand und Empfehlungen.

Erweiterte Smart-Home-Routinen mit mehreren Auslösern und standortabhängigen Automatisierungen.

Die neuen Smart-Home-Funktionen ermöglichen beispielsweise, eine Routine erst dann auszuführen, wenn alle Bewohner das Haus verlassen haben. Unterstützte intelligente Steckdosen können zudem bei Überschreitung einer festgelegten Leistungsgrenze automatisch abschalten.

Parallel erhält die FRITZ!Box 5690 Pro ein neues Laborupdate. Dieses korrigiert unter anderem Verbindungsprobleme mit dem Apple HomePod mini, mögliche Geschwindigkeitseinbußen bei IPv6 und Fehler beim PPPoE-Passthrough am DSL-Anschluss. Auch die Anzeige des Energieverbrauchs bei aktiviertem 6-GHz-WLAN wurde korrigiert.

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