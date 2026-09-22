Die Apple Watch wird „Ende 2027“ komplett überarbeitet

Apple will der Apple Watch nach vielen Jahren mal wieder ein größeres Upgrade spendieren, davon haben wir im Sommer häufiger gehört. Vor ein paar Tagen gab Mark Gurman an, dass wir das große Upgrade wohl schon 2027 sehen werden.

Im Rahmen der heutigen Meldung zum neuen Apple Band legte sich die Quelle von Bloomberg fest, das „große Upgrade“ der Apple Watch kommt 2027 und mit der Series 13 und Ultra 5. Details nennt die Quelle weiterhin nicht, aber es soll definitiv größer als bei der Series 10 ausfallen, was für Tim Cook damals ein Redesign war.

Ich bin wirklich auf die Details zur neuen Apple Watch gespannt, die „Ende 2027“ kommen soll und mich überrascht das, da wir ja nächstes Jahr auch einen großen Schritt beim iPhone sehen werden. Apple bringt selten zwei große Upgrades direkt zur gleichen Zeit. Vielleicht merkt man aber auch den Einfluss den neuen Chefs.

Klingt aber spannend und da ich mir eh unsicher war, ob ich ohne Schiefer zur Series 12 greife und Siri AI vermutlich frühestens im Frühjahr 2027 mit iOS 27.5 zu uns kommen wird, kann man bei der Apple Watch direkt auch den Herbst abwarten.

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