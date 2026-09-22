Wearables

Die Apple Watch wird „Ende 2027“ komplett überarbeitet

Oliver Schwuchow
Von

Apple will der Apple Watch nach vielen Jahren mal wieder ein größeres Upgrade spendieren, davon haben wir im Sommer häufiger gehört. Vor ein paar Tagen gab Mark Gurman an, dass wir das große Upgrade wohl schon 2027 sehen werden.

Im Rahmen der heutigen Meldung zum neuen Apple Band legte sich die Quelle von Bloomberg fest, das „große Upgrade“ der Apple Watch kommt 2027 und mit der Series 13 und Ultra 5. Details nennt die Quelle weiterhin nicht, aber es soll definitiv größer als bei der Series 10 ausfallen, was für Tim Cook damals ein Redesign war.

Ich bin wirklich auf die Details zur neuen Apple Watch gespannt, die „Ende 2027“ kommen soll und mich überrascht das, da wir ja nächstes Jahr auch einen großen Schritt beim iPhone sehen werden. Apple bringt selten zwei große Upgrades direkt zur gleichen Zeit. Vielleicht merkt man aber auch den Einfluss den neuen Chefs.

Klingt aber spannend und da ich mir eh unsicher war, ob ich ohne Schiefer zur Series 12 greife und Siri AI vermutlich frühestens im Frühjahr 2027 mit iOS 27.5 zu uns kommen wird, kann man bei der Apple Watch direkt auch den Herbst abwarten.

Testberichte · 22. September 2026

Sonos Ace Ultra im Test: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer mit WLAN

Sonos brachte kurz vor der App-Krise, die das Unternehmen in die bisher größte Krise bisher stürzte, den ersten Over-Ear-Kopfhörer auf… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Apple plant erstmals ein ganz neues Wearable
22.09.26 · Wearables
Soll uns überraschen: BYD teasert günstiges Elektroauto an
22.09.26 · Mobilität
Smarte Brille für 2027: Samsung will Apple einen Schritt voraus sein
15.09.26 · Wearables
Nennt es bitte „Neustart“: Wieder ein dunkler Tag für die Xbox
22.09.26 · Gaming
Apple Watch Series 13 bekommt 2027 ein großes „Redesign“
15.09.26 · Wearables
Eine neue Art von Kopfhörer: Apple stellt Beats 360 vor
22.09.26 · Audio
Sonos Ace Ultra im Test: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer mit WLAN
22.09.26 · Audio
Neue Apple Watch: Weniger Display, aber mehr RAM
11.09.26 · Wearables
Film war die Rettung: Sega wollte Sonic einst einstellen
22.09.26 · Gaming
Fitbit: Neuer Fitness-Tracker könnte eine Überraschung mitbringen
11.09.26 · Wearables
Du bist hier: Apple
mobiFlip / News / Wearables / Die Apple Watch wird „Ende 2027“ komplett überarbeitet