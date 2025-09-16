Dienste

Apple Sports startet in Deutschland

Autor-Bild
Von
|

Apple hat die App „Apple Sports“ ab sofort auch in Deutschland verfügbar gemacht. Die Anwendung liefert Sportergebnisse in Echtzeit und stellt verschiedene Statistiken und Informationen bereit.

Laut Unternehmensangaben können Nutzer ihre bevorzugten Ligen und Mannschaften auswählen und die Startseite der App individuell anpassen. Ergebnisse, anstehende Begegnungen und zusätzliche Informationen wie Aufstellungen oder Teamstatistiken sind in der App abrufbar. Updates können zudem über sogenannte Live Aktivitäten direkt auf dem Sperrbildschirm oder der Apple Watch angezeigt werden.

Die App ist kostenlos im App Store erhältlich und laut Apple für eine einfache Handhabung konzipiert. Weiterhin lässt sich das Nutzererlebnis mit Widgets erweitern, die auch auf iPad und Mac zur Verfügung stehen. Eine weitere Funktion ist das Teilen von Spielinformationen über sogenannte Game Cards.

Apple Sports: unterstützte Ligen und Funktionen

Apple Sports unterstützt derzeit eine Vielzahl an Ligen und Wettbewerben. Dazu gehören unter anderem die Bundesliga, Champions League, Premier League, La Liga, Serie A, NFL, NBA, NHL, sowie weitere nationale und internationale Turniere im Fußball, Basketball, Tennis, Motorsport und Baseball. Nach Angaben des Unternehmens sind Wettbewerbe für Männer- und Frauenteams gleichermaßen enthalten.

Die App zeigt die favorisierten Teams eines Nutzers immer zuerst an, sodass Updates zu diesen Mannschaften priorisiert werden. Darüber hinaus können Nutzer bevorstehende Ereignisse planen und Benachrichtigungen aktivieren, um live informiert zu werden. Mich persönlich interessiert das alles gar nicht, die App schaut aber ganz gut aus.

iOS 26 ist da: Apple äußert sich zum Akku-Thema

Es gibt einige Meldungen bezüglich iOS 26, die von einer schlechteren Akkulaufzeit nach dem Update sprechen. Ich habe auch beobachtet,…

16. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Software / Apple Sports startet in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming
Volkswagen gibt neues Elektroauto als reine Studie in Auftrag
in Mobilität
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz
in Tarife
Visa
Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
in Fintech
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität
Homematic IP stellt neuen Fußbodenheizungscontroller vor – kostet 149,95 Euro
in Smart Home
Komoot
Komoot kündigt Heatmaps, neue Apple-Watch-App und KI-Planung an
in Software
Ard
ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen
in News
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: notebooksbilliger verkauft es für 874 Euro
in News
BMW und E.ON starten erstes Vehicle-to-Grid-Angebot
in Mobilität