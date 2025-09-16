iOS 26 ist da: Apple äußert sich zum Akku-Thema

Es gibt einige Meldungen bezüglich iOS 26, die von einer schlechteren Akkulaufzeit nach dem Update sprechen. Ich habe auch beobachtet, dass es selbst nach dem Release Candidate, also der Version, die gestern verteilt wurde, Meldungen gibt.

Bei mir ist es ähnlich, wenn auch nicht ganz so schlimm. Ich nutze die Beta von iOS 26 und am Anfang war die Akkulaufzeit wirklich schlecht. Das wurde mit der Zeit immer besser, allerdings erreichte ich auf dem iPhone nie das Level von iOS 18.

Apple mit neuem Support-Dokument

Apple ist das Thema bekannt, daher gibt es ein neues Support-Dokument, welches man im Changelog am Ende verlinkt. Hier gibt Apple an, dass es nach dem Update auf iOS 26 zu Einbrüchen bei der Performance und Akkulaufzeit kommen kann.

Unmittelbar nach Abschluss eines Updates, insbesondere einer größeren Version, kann es zu vorübergehenden Auswirkungen auf die Akkulaufzeit und die Wärmeentwicklung kommen. Dies ist normal, da Ihr Gerät Zeit benötigt, um den Einrichtungsprozess im Hintergrund abzuschließen, einschließlich der Indizierung von Daten und Dateien für die Suche, dem Herunterladen neuer Assets und der Aktualisierung von Apps.

Doch Apple bezeichnet das als temporäres Problem und spricht etwas weiter unten auch davon, dass es „aufregend“ ist, wenn man neue Funktionen entdeckt und das ebenfalls einen Einfluss hat. Stimmt auch alles, sowas kennen wir sicher alle gut.

Ich bin aber mal gespannt, wie die allgemeine Stimmung bei iOS 26 in nächster Zeit sein wird. Schlecht wurde die Akkulaufzeit bei mir nicht, aber ich merke, dass es am Abend doch etwas schneller nach unten geht. Meine Vermutung ist, dass Liquid Glass mehr Leistung und somit mehr Akku benötigt, da es mehr Animationen gibt.

Apple wird aber sicher noch nachbessern, sei es mit iOS 26.0.1, was sicher zeitnah folgt oder mit iOS 26.1, intern wird man auch an einem großen Update für Oktober sitzen, das war in den letzten Jahren nicht anders. Warten wir also noch etwas ab.