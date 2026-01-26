Zubehör

Apple stellt neuen AirTag mit größerer Reichweite vor

Das Unternehmen Apple hat eine neue Generation des AirTag mit größerer Reichweite, verbesserter Ortung und stärkerem Lautsprecher vorgestellt.

Apple erweitert sein Zubehörangebot um einen überarbeiteten AirTag, der das Wiederfinden persönlicher Gegenstände erleichtern soll. Das Gerät nutzt weiterhin die „Wo ist?“-App und das dazugehörige Netzwerk, setzt nun aber auf leistungsfähigere Hardware und eine höhere akustische Wahrnehmbarkeit.

Nach Unternehmensangaben richtet sich der AirTag weiterhin ausschließlich an die Ortung von Gegenständen. Kern des Updates ist der Ultrabreitband Chip der zweiten Generation, der auch in aktuellen iPhone und Apple Watch Modellen eingesetzt wird.

Laut Apple ermöglicht „Genaues Suchen“ damit eine „bis zu 50 Prozent größere Reichweite“ Erstmals lässt sich diese Funktion auch direkt über neuere Apple Watch Modelle nutzen.

Apple AirTag 2: Neue Funktionen für Ortung, Teilen und Sicherheit

Der neue AirTag ist laut Apple rund 50 Prozent lauter als das Vorgängermodell und dadurch aus größerer Entfernung hörbar. Ergänzt wird dies durch einen neuen Signalton sowie haptische und visuelle Hinweise in der App, um verlegte Gegenstände schneller zu finden.

Zentrale Neuerungen laut Apple:

  • Größere Reichweite bei „Genaues Suchen“
  • Stärkerer Lautsprecher für bessere Hörbarkeit
  • Integration in „Objektstandort teilen“
  • Unterstützung auf neueren Apple Watch Modellen

Über „Objektstandort teilen“ kann der Standort eines AirTags zeitlich begrenzt mit Dritten wie Fluggesellschaften geteilt werden. Laut Angaben von Apple und dem IT Anbieter SITA konnten so Gepäckverspätungen und endgültige Verluste deutlich reduziert werden. Apple betont zudem umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen unerwünschte Ortung sowie Ende zu Ende Verschlüsselung.

Der neue AirTag (2. Generation) ist mit vorhandenem Zubehör kompatibel und besteht laut Apple zu großen Teilen aus recycelten Materialien. Er kostet 35 Euro als Einzelstück oder 119 Euro im Viererpack. Die passende Schutzhülle kostet 45 Euro.

Aus meiner Sicht entwickelt Apple den AirTag konsequent weiter, bleibt dabei aber stark innerhalb des eigenen Ökosystems. Einerseits hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, andererseits funktionieren AirTags bisher auch einfach sehr solide.

WhatsApp entwickelt Abo zur Entfernung von Werbung

Der Messenger WhatsApp testet ein optionales Abo, mit dem Nutzer Werbung im Aktuelles-Tab ausblenden können. WhatsApp hat mit der Android-Beta-Version…

26. Januar 2026 | Jetzt lesen →

