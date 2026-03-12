Apple: Tim Cook feiert das 50. Jubiläum

Apple wird am 1. April 2026 exakt 50 Jahre alt und das möchte man feiern, unter anderem mit einem speziellen Logo zum Jubiläum, aber auch mit Aktionen, die es in den nächsten Tagen und Wochen bei Apple geben wird. Details stehen noch aus.

Passend zu den Feierlichkeiten hat Tim Cook heute auch einen persönlichen Brief veröffentlicht, interessanterweise ohne einmal Steve Jobs oder Steve Wozniak, die beiden Gründer von Apple, zu erwähnen. Dabei erwähnt er Jobs sonst sehr oft.

Dem Unternehmen geht es jedenfalls besser denn je, denn Tim Cook hat die Basis von Steve Jobs vergoldet und die ganzen Produkte für den Gewinn und Aktienkurs perfektioniert. Apple war und ist immer mal wieder das wertvollste Unternehmen.

Doch in den letzten Jahren wird die Kritik auch lauter, denn die Vision Pro ist nicht der große Wurf, den KI-Trend hat man verpasst, das Auto ist gescheitert, es hängt weiterhin alles vom iPhone ab. Das läuft hervorragend, daher kann Tim Cook sicher ruhig schlafen. Es gab aber auch ein paar gute Ansätze (Watch, Apple M) von ihm.

Mal schauen, was Apple für die kommenden Tage so geplant hat und ob es hier und da vielleicht auch Extras (Armbänder, Cases, Wallpaper) zum Jubiläum geben wird.

PS: Es gibt auch einen ganz neuen (und zweiten) Instagram-Account.