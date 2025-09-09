Dienste

Apple verlängert kostenlosen Satellitenzugang für iPhone 14 und 15

Autor-Bild
Von
|
Apple Emergency Sos De Report Emergency

Apple verlängert den kostenlosen Zugang zu Satellitenfunktionen für Nutzer von iPhone 14 und iPhone 15 um ein weiteres Jahr.

Das gilt für Geräte, die vor dem 9. September 2025 in unterstützten Ländern aktiviert wurden. Die Funktionen ermöglichen den Notruf oder die Kommunikation in Gebieten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung, basierend auf einer direkten Verbindung zu Satelliten. So heißt es:

Apple verlängert den kostenlosen Zugang zu Satellitenfeatures für bestehende iPhone 14 und iPhone 15 Nutzer:innen um ein weiteres Jahr. Der kostenlose Test wird für iPhone 14 und iPhone 15 Nutzer:innen verlängert, die ihr Gerät vor dem 9. September 2025 um 12 Uhr PT in einem Land aktiviert haben, in dem Satellitenfeatures unterstützt werden.

Laut Apple sind die Satellitenverbindungen technisch anspruchsvoll, da diese mehrere hundert Kilometer entfernt sind und nur geringe Bandbreiten bieten. Unter optimalen Bedingungen mit freiem Himmel dauert das Senden einer Nachricht rund 30 Sekunden. In Umgebungen mit Bäumen oder Hindernissen kann die Übertragung jedoch deutlich länger dauern oder komplett scheitern.

Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit hängen außerdem von Faktoren wie Umgebung, Länge der Nachricht und dem Status des Satellitennetzwerks ab. Um die Funktionen nutzen zu können, ist ein aktuelles iOS-Update erforderlich.

Apple iPhone 17 vorgestellt

Apple bringt das iPhone 17 nach Deutschland. Das Gerät wird ab 949 Euro erhältlich sein und kann ab Mitte September…

9. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Apple verlängert kostenlosen Satellitenzugang für iPhone 14 und 15
Weitere Neuigkeiten
Apple führt neues TechWoven für Zubehör ein
in Smartphones
Apple iPhone 17 vorgestellt
in Smartphones
Apple iPhone Air vorgestellt: Das dünnste iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones
Apple Watch SE 3 vorgestellt
in Wearables
Apple iOS 26 ist fertig: Wir haben ein Datum!
in Firmware und OS
Apple Watch Ultra 3 vorgestellt: Größeres Display, 5G und mehr Akkulaufzeit
in Wearables
Apple AirPods Pro 3 vorgestellt: Das „beste ANC von allen Kopfhörern“
in Audio
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events | Update
Sony: Neues Xperia-Smartphone zeigt sich vorab
in Smartphones
Dkb Header
DKB will Wertpapierangebot mit Upvest modernisieren
in Fintech