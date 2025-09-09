Apple verlängert kostenlosen Satellitenzugang für iPhone 14 und 15

Apple verlängert den kostenlosen Zugang zu Satellitenfunktionen für Nutzer von iPhone 14 und iPhone 15 um ein weiteres Jahr.

Das gilt für Geräte, die vor dem 9. September 2025 in unterstützten Ländern aktiviert wurden. Die Funktionen ermöglichen den Notruf oder die Kommunikation in Gebieten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung, basierend auf einer direkten Verbindung zu Satelliten. So heißt es:

Laut Apple sind die Satellitenverbindungen technisch anspruchsvoll, da diese mehrere hundert Kilometer entfernt sind und nur geringe Bandbreiten bieten. Unter optimalen Bedingungen mit freiem Himmel dauert das Senden einer Nachricht rund 30 Sekunden. In Umgebungen mit Bäumen oder Hindernissen kann die Übertragung jedoch deutlich länger dauern oder komplett scheitern.

Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit hängen außerdem von Faktoren wie Umgebung, Länge der Nachricht und dem Status des Satellitennetzwerks ab. Um die Funktionen nutzen zu können, ist ein aktuelles iOS-Update erforderlich.