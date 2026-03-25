Apple veröffentlicht macOS Sequoia 15.7.5 und macOS Sonoma 14.8.5

Anwender, die das neueste macOS-Betriebssystem mit der Zusatzbezeichnung Tahoe nicht verwenden wollen oder können und daher noch macOS Sequoia oder macOS Sonoma nutzen, können ab sofort ein neues Systemupdate abrufen. Damit kommen sie in den Genuss von Optimierungen, Fehlerbehebungen und sicherheitsrelevanten Anpassungen.

In macOS Sequoia 15.7.5 und macOS Sonoma 14.8.5 werden mit jeweils 60 bzw. 54 Sicherheitslücken erneut einige Schwachstellen geschlossen, wie auch schon bei macOS Tahoe 26.4. Im Gegensatz zu macOS Tahoe handelt es sich bei den älteren Betriebssystemen jedoch um sogenannte Wartungsupdates ohne neue Funktionen.