Firmware und Updates

Apple veröffentlicht macOS Tahoe 26.5.2

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Während sich die Version 26.6 von macOS Tahoe im Beta-Testprogramm befindet und wahrscheinlich die letzte Version vor dem großen Update auf macOS 27 Golden Gate ist, schiebt Apple mit 26.5.2 noch eine kleine Zwischenversion dazwischen. Dieses konzentriert sich auf sicherheitsrelevante Verbesserungen und Anpassungen – ein klassisches Wartungsupdate.

Laut Apple werden insgesamt 37 Sicherheitslücken geschlossen, die das Unternehmen auf der offiziellen Support-Webseite ausführlich aufgelistet hat. Zudem werden einige vorinstallierte Apps, wie beispielsweise Nachrichten und Passwörter, auf eine neue Version aktualisiert.

Das Update steht ab sofort für alle berechtigten Macs über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen zum Herunterladen bereit.


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