Firmware und OS

Apple veröffentlicht Updates für ältere iOS- und macOS-Betriebssysteme

Von
Von
|
Apple Logo Schloss Header
Bildquelle: Apple

Parallel zu den Updates für die aktuellen Apple-Systeme iOS/iPadOS, macOS, visionOS und watchOS hat das Unternehmen auch Updates für ältere iOS- und macOS-Versionen veröffentlicht – wWie immer wird eine sofortige Installation dringend empfohlen.

In macOS Sequoia 15.7.3, macOS Sonoma 14.8.3 und iOS/iPadOS 18.7.3 wurden einige sicherheitsrelevante Änderungen vorgenommen. Darüber hinaus werden zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen, die laut Apple bereits aktiv ausgenutzt werden.

macOS Sequoia 15.7.3 und macOS Sonoma 14.8.3 können über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen heruntergeladen werden. iOS/iPadOS 18.7.3 wird dagegen über die allgemeinen Einstellungen des mobilen Betriebssystems heruntergeladen und installiert.


