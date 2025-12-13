iOS 26.2 ist da: Apple überrascht mit Update
Apple weicht dieses Mal komplett vom normalen Rhythmus bei Updates ab, denn iOS 26.2 war am vergangenen Montag noch nicht fertig und bereitete Probleme. Ich hätte erst am Montag damit gerechnet, doch es kam an einem Freitagabend.
Das ist sehr ungewöhnlich für Apple, sofern es keine schlechten Nachrichten sind, die werden meistens Freitag geteilt, gute Nachrichten aber weniger, da man sie am Wochenende nicht so mitbekommt. Aber das Update ist fertig und ab sofort da.
Es ist ein großes Update und bringt einige Neuerungen und Änderungen mit. So gibt es die Live-Übersetzung mit den AirPods jetzt auch in Deutschland, man kann das Liquid Glass bei der Uhr im Standby anpassen, es gibt Neuerungen bei der App für Podcasts und Spiele und noch viele weitere Kleinigkeiten und Optimierungen.
Apple iOS 26.2 Changelog
Live-Übersetzung mit AirPods
- Die Live-Übersetzung mit AirPods ist jetzt für Benutzer:innen in der EU verfügbar. Damit steht dir ein Freisprechsystem für die Übersetzung zur Verfügung, wenn eine Person in der Nähe in einer anderen Sprache mit dir spricht.
Apple Music
- Die Playlist „Lieblingstitel“ wird auf dem Tab „Startseite“ unter „Top-Auswahl“ angezeigt.
- Offline-Texte für geladene Titel, die du auch ohne Internetverbindung anzeigen kannst.
Podcasts
Links zu erwähnten Podcasts ermöglichen es dir, andere in der gerade gehörten Podcastfolge erwähnte Podcasts direkt im Player und Transkript in „Podcasts“ anzuzeigen und ihnen zu folgen.
Spiele
- Mit Filtern in der Spiele-Mediathek kannst du Spiele nach Kategorie, Größe und mehr finden.
- In-Game-Banner für Punktestand-Herausforderungen bieten Echtzeit-Updates, wenn jemand Neues die Führung übernimmt.
- Verbesserte Unterstützung für verbundene Controller wie Backbone und Razer.
Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen:
- Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für die Zeit auf dem Sperrbildschirm ermöglichen es dir, das Erscheinungsbild weiter anzupassen und dem Liquid Glass-Material mehr oder weniger Deckkraft zu verleihen.
- Hinweise für Erinnerungen helfen dir, dringende Aufgaben im Blick zu behalten, und unterstützen die Schlummer- und Live-Aktivitätsfunktionen, falls du die Erinnerung noch nicht abhaken kannst.
- AirDrop-Codes bieten eine zusätzliche Verifizierungsebene beim Verwenden von AirDrop mit unbekannten Kontakten, indem ein Code auf dem Gerät des Empfängers bereitgestellt wird, den der Absender eingeben muss, um die Übertragung abzuschließen.
- Mit Multipack kannst du in der Home-App verschiedene Geräte einfach mit demselben Konfigurationscode registrieren, wenn sie zusammen verkauft werden.
- Mit der Option „Bei Hinweisen blinken“ in den Einstellungen für „Bedienungshilfen“ kannst du festlegen, dass der Bildschirm des Geräts blinkt, wenn du eine Mitteilung erhältst.
- Freeform-Tabellen können Texte, Bilder, Dokumente und Zeichnungen enthalten. Die Zellen passen sich automatisch an, um die Struktur auf dem unendlichen Arbeitsbereich zu verbessern.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem Vorab-Alben in der Apple Music-Mediathek zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nicht sofort wiedergegeben werden konnten.
Ein Problem wurde behoben, bei dem eine Einstellung für „Datenschutz und Sicherheit“ möglicherweise fälschlicherweise als von einem Unternehmen verwaltet markiert wurde.
in Handel
in News
in Gesellschaft
in Hardware
in News
in Handel
in Gesellschaft
in Mobilität
in Mobilität
in Handel