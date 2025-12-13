iOS 26.2 ist da: Apple überrascht mit Update

Apple weicht dieses Mal komplett vom normalen Rhythmus bei Updates ab, denn iOS 26.2 war am vergangenen Montag noch nicht fertig und bereitete Probleme. Ich hätte erst am Montag damit gerechnet, doch es kam an einem Freitagabend.

Das ist sehr ungewöhnlich für Apple, sofern es keine schlechten Nachrichten sind, die werden meistens Freitag geteilt, gute Nachrichten aber weniger, da man sie am Wochenende nicht so mitbekommt. Aber das Update ist fertig und ab sofort da.

Es ist ein großes Update und bringt einige Neuerungen und Änderungen mit. So gibt es die Live-Übersetzung mit den AirPods jetzt auch in Deutschland, man kann das Liquid Glass bei der Uhr im Standby anpassen, es gibt Neuerungen bei der App für Podcasts und Spiele und noch viele weitere Kleinigkeiten und Optimierungen.

Apple iOS 26.2 Changelog

Live-Übersetzung mit AirPods

Die Live-Übersetzung mit AirPods ist jetzt für Benutzer:innen in der EU verfügbar. Damit steht dir ein Freisprechsystem für die Übersetzung zur Verfügung, wenn eine Person in der Nähe in einer anderen Sprache mit dir spricht.

Apple Music

Die Playlist „Lieblingstitel“ wird auf dem Tab „Startseite“ unter „Top-Auswahl“ angezeigt.

Offline-Texte für geladene Titel, die du auch ohne Internetverbindung anzeigen kannst.

Podcasts

Links zu erwähnten Podcasts ermöglichen es dir, andere in der gerade gehörten Podcastfolge erwähnte Podcasts direkt im Player und Transkript in „Podcasts“ anzuzeigen und ihnen zu folgen.

Spiele

Mit Filtern in der Spiele-Mediathek kannst du Spiele nach Kategorie, Größe und mehr finden.

In-Game-Banner für Punktestand-Herausforderungen bieten Echtzeit-Updates, wenn jemand Neues die Führung übernimmt.

Verbesserte Unterstützung für verbundene Controller wie Backbone und Razer.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen: