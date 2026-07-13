Apple: Warum man das neue M6-Lineup überspringen sollte

Das M5-Lineup nähert sich langsam dem Ende bei Apple und wir warten auf den M6 und die kommenden Neuerungen. Viele wird es allerdings nicht geben, denn Apple plant nur einen Apple M6 und keine weitere Version des eigene Chips.

Stattdessen werden wir schon Anfang 2027 den Apple M7 sehen, gefolgt von einem M7 Pro, M7 Max und M7 Ultra, es kommt also wieder ein volles Lineup mit vielen Neuheiten. Laut Mark Gurman gibt es einen guten Grund für den Schritt.

Apple fokussiert sich langsam etwas mehr auf KI und die M7-Generation sei viel besser dafür optimiert. Der Unterschied sei so groß, dass man sich kurzerhand dazu entschieden hat, dass man die M6-Generation eigentlich nicht benötigt.

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