Apple iOS 27: Die Public Beta kommt diese Woche

Apple veröffentlichte letzte Woche die dritte Developer Beta für iOS 27 und Co. und das ist meist die Basis für die Public Beta im Juli. Laut Mark Gurman von Bloomberg werden wir diese im Laufe dieser Woche sehen, da ist die Quelle sehr zuverlässig.

Es ist allerdings auch ein logischer Schritt, denn Apple wartet bei der Public Beta meist ein paar Tage, bis man diese veröffentlicht, immerhin soll sie stabiler laufen und man wartet ab, ob Fehler gemeldet werden. Und wann geht es bei iOS 27 los?

Schwer zu sagen, bei Apple man mag den Montag und Mittwoch, wenn es um Updates geht, das waren in den letzten Jahren die zwei Wochentage. Bei iOS 26 kam sie an einem Freitag, aber das war eine Ausnahme. Da iOS 27 bereits sehr stabil läuft, könnte ich mir vorstellen, dass es am heutigen Abend direkt losgeht,.

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