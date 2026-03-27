Apple Watch bekommt 2026 „kein neues Design“

Mark Gurman hat in einer kleinen Fragerunde bei Bloomberg verraten, dass die Apple Watch (Ultra) in diesem Jahr kein neues Design bekommen wird. Doch wer die Entwicklung über all die Jahre verfolgt hat, den wird das nicht überraschen.

Apple nutzt ein Design bei einer Apple Watch in der Regel drei Jahre und mit der Series 10 gab es ein Redesign. Ja, darüber kann man streiten, aber Tim Cook hat es also solches bezeichnet, und die Series 11 nutzt exakt das gleiche Design, daher wird auch die Series 12 logischerweise noch einmal dieses alte Design nutzen.

Es wäre übrigens möglich, dass auch die Apple Watch Series 13 nächstes Jahr das gleiche Design nutzt, denn eine große Änderung könnte es erst 2028 geben. Auch das würde mich nicht wundern, immerhin steht 2027 das iPhone zum 20. Jubiläum im Fokus. Eine komplett neue Apple Watch wäre etwas zu viel für den Herbst.

Ein neues Design, nur damit es ein neues Design gibt, finde ich überflüssig. Aber da sich bei der Apple Watch technisch zu wenig tut, schaut man eben dennoch auf jede Änderung. Ich hoffe also, dass dann unter der Haube etwas mehr passiert.