Apple Watch: So lange müsst ihr auf ein neues Design warten

Die Series 10 ist für Apple eine „neues“ Design der Apple Watch, aber viele sehen keinen großen Unterschied (geht mir auch so). Dieses Design wird laut Instant Digital, wie auch das der Ultra, eine ganze Weile bleiben.

Weder 2026 noch 2027 soll sich beim Design der Apple Watch etwas tun, laut Quelle wird es mindestens bis 2028 dauern, bis Apple die Smartwatch wieder überarbeitet. Wobei es hier lediglich um dir Optik geht.

Neue Funktionen werden vorher kommen, wobei die letzten Jahre doch eine eher magere Häppchen-Taktik waren. Selbst das 10. Jubiläum der Uhr fiel sehr klein aus, Apple scheint damit aktuell zufrieden zu sein.

