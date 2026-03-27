Apple stellt den besten Mac offiziell ein

Apple trennt sich vom Mac Pro, was sich schon Ende letzten Jahres angedeutet hat. Das Unternehmen hat diesen bereits von der Webseite entfernt und wird auch kein Zubehör mehr dafür verkaufen. Ein neuer Mac Pro ist nicht in Entwicklung.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, immerhin wurde der Mac Pro so gut wie nicht gepflegt, die aktuellste Version war noch mit dem M2 unterwegs. Und er war nicht viel besser als ein Mac Studio, dafür aber viel größer und auch viel teurer.

Vor ein paar Jahren feierte Apple also das Pro-Comeback mit Mac und Display, jetzt liegt der Fokus auf der Studio-Reihe mit einem Mac und zwei Displays. Sollte Apple irgendwann wieder einen Mac Pro oder Mac Ultra planen, dann würde es a) einen noch besseren M-Chip als Argument und b) ein dafür passendes Design benötigen.