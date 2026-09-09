Apple Watch Series 12 misst den Puls jetzt alle fünf Sekunden

Die Apple Watch Series 12 erhält neue Gesundheitssensoren, den S11-Chip und einen täglichen Readiness-Wert.

Das neue Health Sensing System misst die Herzfrequenz laut Apple rund um die Uhr alle fünf Sekunden. Die Herzfrequenzvariabilität wird bis zu 24-mal häufiger erfasst. Apple beruft sich bei der Genauigkeit der Pulsmessung auf eine eigene Studie mit mehr als 1.000 Teilnehmern.

Neu ist außerdem ein Readiness-Wert von 0 bis 10. Er berücksichtigt unter anderem Aktivität, Trainingsbelastung, Vitalwerte und Schlaf. Die normale Akkulaufzeit bleibt mit bis zu 24 Stunden unverändert. Bei Outdoor-Workouts steigt sie auf bis zu zehn Stunden.

Apple Watch Series 12 startet am 18. September

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Vorbestellungen starten am 9. September, der Verkauf am 18. September.

15 Minuten Laden liefern laut Apple bis zu zwölf Stunden Laufzeit.

Neue Keramikmodelle erscheinen in Perlweiß und Nachtblau.

Die Größen bleiben bei 42 und 46 Millimetern.

Später folgen Audio-Intelligence-Funktionen wie Sound Recognition, Live Rewind und Siri Recap. Gerade die interessanteren Funktionen Live Rewind und Siri Recap starten allerdings zunächst nicht in der EU.

Die Apple Watch Series 12 ist ab 449 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Die Series 12 erscheint als Aluminium-, Titan- und erstmals wieder als Keramikversion. Die Apple Watch Series 12 kann man ab heute vorbestellen. Sie wird ab Freitag, 18. September im Handel erhältlich sein.

Ich finde die häufigere Gesundheitsmessung deutlich spannender als neue Farben oder Materialien.

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