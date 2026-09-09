Wearables

Apple Watch Ultra 4: Diese Neuerungen stecken drin

René Hesse
Von

Apple bringt die Apple Watch Ultra 4 mit neuem S11-Chip, zusätzlichen Gesundheitsfunktionen und längerer Akkulaufzeit.

Das neue Health Sensing System misst die Herzfrequenz laut Apple alle fünf Sekunden. Die Herzfrequenzvariabilität wird bis zu 24-mal häufiger erfasst. Neu ist zudem ein Readiness-Wert von 0 bis 10, der Aktivität, Trainingsbelastung, Vitaldaten und Schlaf berücksichtigt.

Im Alltag erreicht die Uhr laut Hersteller bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit. Im Stromsparmodus sind bis zu 84 Stunden möglich. 15 Minuten Laden sollen Energie für weitere 18 Stunden liefern.

Apple Watch Ultra 4 startet am 18. September

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Bis zu 45 Stunden Outdoor-Training mit erweitertem Modus
  • Neuer S11-Chip und präzisere Schrittzählung
  • Audio Intelligence mit Live Rewind und Siri Recap
  • Natural Titanium und Black Titanium als Gehäusevarianten

Apple bezeichnet die Pulsmessung und GPS-Ortung als besonders präzise und verweist bei der Herzfrequenz auf eine Studie mit mehr als 1.000 Teilnehmern.

Vorbestellungen starten heute, die Auslieferung beginnt am 18. September. In den USA kostet die Apple Watch Ultra 4 ab 799 US-Dollar. watchOS 27 erscheint bereits am 14. September.

Ich finde vor allem die Kombination aus längerer Laufzeit und stärkerer Gesundheitsauswertung interessant. Für Besitzer älterer Ultra-Modelle dürfte der Readiness-Wert jedoch entscheidender sein als die reine Mehrleistung des S11-Chips.

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