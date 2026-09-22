Wearables

Apple plant erstmals ein ganz neues Wearable

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Apple plant nach der Apple Watch erstmals ein komplett neues Wearable, so Mark Gurman von Bloomberg, der dieses schon vor ein paar Wochen angedeutet hat. Die Apple Watch soll stark überarbeitet werden, aber man geht einen Schritt weiter.

Der Gedanke eines Fitness-Bands ohne Display geht in die nächste Phase, so die Quelle, und man entwickelt erste Prototypen. Bänder wie Whoop sind mittlerweile sehr beliebt und sollte der Trend anhalten, will Apple hier ebenfalls mit einsteigen.

Doch es wird mindestens bis 2028 dauern, so Mark Gurman weiter, selbst wenn das Band von Apple die Prototyp-Phase übersteht, so wird es nicht mehr 2027 auf den Markt kommen. Das Band selbst soll, wie alle anderen auf dem Markt, ein eher dezentes Band aus Stoff sein, welches komplett ohne ein Display auskommt.

Einen ersten Hinweis kann man auch bei Apple aktuell sehen, es gibt einen neuen Sensor für besseres Tracking in der Apple Watch Series 12 und die Health-App wird Ende des Jahres überarbeitet, die ist bei fehlendem Display noch viel wichtiger.

Am Band arbeiten übrigens auch ehemalige Mitarbeiter der Vision-Reihe, die auch an der ersten Brille und den AirPods mit Kamera beteiligt sind. Bedenkt aber wie immer, dass sich Pläne, vor allem in dieser frühen Phase, jederzeit ändern können.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Jetzt mal ehrlich, wer kauft so etwas. Da würde ich eher nen Ring kaufen, als so ein komisches Band ohne Display, was keinen Mehrwert gegenüber einem Fitnesstracker bietet.

    Antworten
    1. zotac 👋
      sagt am zu Hazz ⇡

      Ich trag das beispielsweise. Ich mag Smartwatches und co nicht, deshalb habe ich ein Amazfit Helio Strap mit Bizepsarmband, schön versteckt unter meinem Ärmel und ich kann weiterhin meine Uhren tragen :-)

      Antworten

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