Wearables

Apple Watch Series 12 und Ultra 4 bekommen oft gewünschte Funktion

Oliver Schwuchow
Von

Apple wird der Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 kein gewaltiges Upgrade spendieren, dabei bleibt Mark Gurman, das kommt erst 2027 oder 2028.

Aber es gibt einen neuen Chip (nach vielen Jahren wieder) und damit auch eine neue Funktion, die sich viele wünschen: Die Uhr trackt durchgehend den Puls.

Dazu gibt es überarbeitete Apps für Health und Fitness, die etwas mehr Daten zeigen und an Whoop und Co. erinnern. Details dazu stehen aber noch aus.

Keramik ist auch weiterhin geplant, vielleicht sogar als dunkle und helle Version, so die Quelle. Klingt in Summe nach einem passablen Upgrade.


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