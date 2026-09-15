Wearables

Apple Watch Series 13 bekommt 2027 ein großes „Redesign“

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Apple hat die Apple Watch Series 12 zwar etwas stärker überarbeitet und man sieht das auch beim Gehäuse und Rand um das Display, aber es ist im Kern das Design der Series 10 und Series 11. Wobei die Series 10 jetzt auch kein komplett neues Design hatte, Apple nutzt dieses Design seit der ersten Apple Watch von 2014.

Doch wir haben schon gehört, dass derzeit alle Karten auf dem Tisch liegen und Apple die Uhr mal wieder ein gutes Stück pushen möchte, im Sommer war bereits von einer „Neugestaltung“ die Rede. Laut Mark Gurman von Bloomberg werden wir Ende 2027 ein „Redesign“ sehen, mehr sagt die Quelle allerdings noch nicht dazu.

Das bedeutet nicht, dass wir nächstes Jahr auch einen technischen Sprung sehen werden, der fällt bei einem neuen Design sogar oft kleiner aus und in diesem Jahr gab es einen neuen Health-Sensor und Chip. Mal schauen, wie groß überhaupt das Redesign ausfällt, für Apple hatte auch die Series 10 ein „neues Design“.

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  1. LazyHans 🍀
    sagt am

    Ist doch logisch, die 3 Jahre pro Redesign sind ja wieder rum.

    Antworten

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