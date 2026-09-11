Wearables

Neue Apple Watch: Weniger Display, aber mehr RAM

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Die neuen Uhren von Apple haben mehr RAM, wie MacRumors erfahren hat, denn es geht von 2 GB auf 4 GB bei der Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 hoch. Immer noch wenig, aber Siri AI wird diese Menge sicher jetzt benötigen.

Und man hat noch ein Detail gefunden, was ich auch gestern in meinem kurzen Kommentar zur neuen Series 12 erwähnt habe, das Display ist kleiner. Der Rand kommt nicht nur dicker herüber, er wurde bei der neuen Generation auch dicker.

Eine sehr komische Entscheidung, die mich doch wundert, denn eigentlich wollte Apple den Rand in den letzten Jahren immer weiter optimieren. Technisch ist das in diesem Jahr also endlich wieder ein größerer Sprung, optisch aber nur bedingt.

Ach, und noch ein kleines Detail zur Apple Watch Ultra 4, denn da hat Apple laut Quelle wieder „GLONASS“ (russisches Satellitennavigationssystem) entfernt. Das wird man aber sicher kaum jemand merken und damit war irgendwann zu rechnen.

Telekom · 10. September 2026

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  1. Lars 👋
    sagt am

    Das Display ist laut Vergleichsseite gleich groß wie bei der Series 11. Das Glas reicht aber weiter nach hinten und in der Draufsicht sieht man entsprechend mehr Glas, weniger Metall. Aber die gesamte Rahmendicke ist gleich geblieben.

    Antworten

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