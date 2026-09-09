Apple AirPods 5 vorgestellt: Besserer Sound und ANC

Neue AirPods mit Kamera wurden heute zwar nicht auf dem Apple Event gezeigt, dafür gab es wie erwartet die AirPods 5. Diese kommen laut Apple mit einem klar besseren Sound, einer etwas längeren Akkulaufzeit (bis zu 5 Stunden ANC) und es gibt besseres ANC. Es soll mit das beste ANC in einem offenen Kopfhörer sein.

Interessant ist, dass wir wieder zwei Versionen bekommen, dieses Mal ist aber nicht ANC der Unterschied, sondern eine kleine Toucheingabe für die Lautstärke direkt am Stängel. Das gibt es bei den AirPods Pro schon lange und vermisse ich bei den AirPods 4 ehrlich gesagt fast täglich. Für mich also eine willkommene Neuerung.

Der Vorverkauf der neuen Apple AirPods 5 startet übrigens direkt heute, da müsst ihr also nicht bis Samstag warten, Marktstart ist aber auch erst am 18. September in Deutschland. Preise? Es geht laut Apple bei 149 Euro los, die Version mit Touch und einem Case mit kabellosem Laden kostet aber 20 Euro mehr (also 169 Euro).

Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite von Apple.

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