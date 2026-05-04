Apple iPhone 20 Pro: Kommt 2027 ein besonderes Pro-Modell?

Wir haben hier schon häufiger über das 20. Jubiläum des iPhones von Apple (was 2027 stattfinden wir) berichtet und dabei ging es meistens um ein neues Design, welches abgerundete Seiten mitbringt. Laut Jeff Pu, einem bekannten Analyst und Insider, werden wir dieses Design beim neuen iPhone Pro (und Max) sehen.

Das würde bedeuten, dass es vielleicht gar kein Jubiläums-iPhone, wie 2017 beim iPhone X, gibt, sondern „nur“ ein besonderes Pro-Modell. Wobei ich mir nach dem Schritt beim iPhone 17 Pro, welches wieder sehr „praktisch“ und aus Alu ist, nicht vorstellen kann, dass Apple schon nächstes Jahr wieder mehr auf Design setzt.

Auf der anderen Seite würde es mich auch wundern, wenn wir neben einem iPhone Air 2, iPhone 18 und iPhone 19 Pro noch ein weiteres iPhone wie beim iPhone X sehen würden, denn das wären dann langsam echt viele iPhones pro Jahr. Warten wir mal ab, noch ist die Lage beim nächsten iPhone-Jubiläum nicht ganz klar.