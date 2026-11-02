Google bestätigt: Android Auto bekommt zwei große Neuerungen

Google baut das Angebot an Apps aus, die man bei Android Auto nutzen kann, und im Rahmen der Dev Summit, die sich an Android-Entwickler richtet, hat Google auf einem Slide betont, dass wird „bald“ Apps für Videos und auch Browser sehen.

Diese Apps funktionieren allerdings nur, wenn das Auto geparkt wurde, was sich von selbst erklärt, man kann also nicht einfach eine Serie bei Netflix während der Fahrt schauen. Das gilt auch für Spiele, die schon im Sommer offiziell starteten.

Bei Autos mit Android Automotive, also der nativen Version von Android für das Auto, die auch mit den Google-Diensten ausgestattet ist, gibt es Videos schon seit einer Weile und Browser bisher noch als Beta, man passt die Plattformen also an.

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