Mobilität

Porsche stellt sich bei Forschung und Entwicklung neu auf

Oliver Schwuchow
Von

Ein Urgestein von Porsche verlässt im Mai 2027 das Unternehmen, denn Dr. Michael Steiner verlässt die Marke. Unklar ist, ob er noch einmal zu einer anderen Marke wechselt, er ist immerhin „erst“ 62, oder direkt den Ruhestand gewählt hat.

Doch Porsche hat die Leistung für Forschung und Entwicklung (F&E) direkt neu besetzt und sich Jörg Bartels von Mercedes geschnappt. Porsche macht aber schon im zweiten Abschnitt der Meldung klar, dass sich jetzt nicht alles ändert:

Erst vor wenigen Wochen hatte der Sportwagenhersteller auf dem Capital Markets Day seine Strategie Sportwagenschmiede ’35 vorgestellt, an der Michael Steiner intensiv mitgewirkt hat. Bartels soll die langfristig angelegte Strategie nun maßgeblich mitgestalten und für das Vorstandsressort Forschung und Entwicklung konsequent umsetzen.

Man hält also an der Strategie fest und setzt wieder mehr auf Verbrenner und baut das Portfolio nach oben (es kommen Modelle über dem 911er und Cayenne) aus.

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