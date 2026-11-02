Apple folgt seinem üblichen Rhythmus bei Updates, nur mit etwas anderen Zahlen bei iOS 27, denn wir sind bereits bei iOS 27.3, da iOS 27.1 nur für das Duo verfügbar war und somit iOS 27.2 letzte Woche verteilt wurde. Diese Woche geht es weiter.

Am Mittwoch werden wir die erste Beta von iOS 27.3 sehen, so Apple offiziell in einer Pressemitteilung. Grund ist die Ankündigung der Apple Intelligence für China, die mit iOS 27.3 startet, womit wir Anfang Dezember als finale Version rechnen.

Es ist aber nicht alles in China dabei, immerhin ist das kein freies Land, Siri AI fehlt ebenfalls. Aber Apple war sich auch nicht zu schade, um mit Alibaba für gewisse KI-Funktionen zusammenzuarbeiten. Während man in der EU also noch ganz groß vor der Gefahr der Privatsphäre warnt, wird das von Apple in China ignoriert.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗