Star Wars Jedi 3 kommt bald: Das Spiel ist „weit fortgeschritten“

Vor ein paar Tagen haben wir gehört, dass Star Wars Jedi 3 vermutlich 2027 auf den Markt kommen könnte und jetzt gibt es eine weitere Aussage, die für einen baldigen Release spricht. Jason Schreier von Bloomberg hat sich dazu geäußert.

Demnach sei Star Wars Jedi 3 in der Entwicklung „weit fortgeschritten“. Die Quelle hat keine weiteren Details zum Stand verraten, aber 2027 klingt mittlerweile immer wahrscheinlicher und ich vermute, dass wir den neuen Teil bald sehen werden.

Mich wundert zwar, dass er im Rahmen der Gaming-Events im Sommer nicht gezeigt wurde, aber meine Vermutung wäre, dass man sich die Game Awards im Dezember rausgesucht hat und wir Star Wars Jedi 3 nächsten Monat sehen werden.

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