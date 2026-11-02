Firmware und Updates

Google kündigt Wear OS 7.1 als Update für Smartwatches an

Oliver Schwuchow
Von

Google hat im Rahmen einer Veranstaltung für Android-Entwickler eine Neuerung für Wear OS angekündigt, denn Apps bekommen bald eine „Systemstatusleiste“.

Die „dauerhafte Systemstatusleiste“ ist am oberen Rand der runden Displays zu sehen, so Google, dort werden die aktuelle Uhrzeit und andere Dinge angezeigt. Man hat diese Neuerung bisher aber noch nicht gezeigt – was sich bald ändert.

Laut Google werden wir nicht bis Wear OS 8 darauf warten müssen, denn man hat Wear OS 7.1 als offizielles Update für Smartwatches angekündigt. Ob es diese „dauerhafte Systemstatusleiste“ aber schon in die finale Version packen wird, ist unklar, denn Google lässt sich noch offen, mit welcher Version sie genau kommt.

Das mit den Updates bei Wear OS ist aber so eine Sache, denn wenn es kein ganz großes Update ist, dann werden das vermutlich nur die Modelle von Google und Samsung (und neue Uhren) bekommen. Noch ist die Lage aber unklar, denn Google will das zunächst mit Entwicklern testen (an die sich diese Ankündigung richtet).

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