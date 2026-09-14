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Alter Apple-Chef jetzt bei Samsung? Hier wirbt „Tim Cook“ das Fold 8

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Es wirkt mittlerweile ehrlich gesagt schon etwas verzweifelt, wenn Samsung mal wieder neues Marketingbudget vor einem Apple Event locker macht. Meistens sind es nur langweilige Werbeclips, hin und wieder wird es aber auch echt merkwürdig.

Passend zum Apple iPhone Duo hat man sich einen Tim Cook gesucht, der wirklich Tim Cook heißt und gewisse Ähnlichkeiten mit dem alten CEO von Apple hat, der das neue Samsung Galaxy Z Fold 8 bewerben soll. Aber schaut einfach mal selbst:

Es gibt aber noch mehr, Tim Cook wirbt auch mit einem Wechsel:

Oder einem eigenen „Review“ zum neuen Foldable von Samsung:

Am Ende hilft dieses Marketing vermutlich eher Apple, denn es zeigt, dass Apple wichtig genug ist, wichtiger als Samsung selbst. Apple hat die anderen Foldables, die es seit Jahren auf dem Markt gibt, nämlich mit keiner Silbe erwähnt. Man tat einfach so, als ob die Galaxy Z-Reihe von Samsung nicht wichtig genug dafür ist.

Zwei Dinge: Blöd, dass man diesen Tim Cook jetzt gefunden hat, wo der Apple CEO nicht mehr das Unternehmen leitet, und außerdem hätte man da wirklich deutlich kreativere Werbeclips haben können. Ich bin zwar kein Fan von vergleichender Werbung, aber wenn, dann mag ich es, wenn man die Sache unterhaltsam angeht.

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  1. cby 🌟
    sagt am

    Eigentlich schwach von Samsung die es nicht nötig hätten. Vielleicht wäre es ratsam die Marketing Abteilung etwas zu schrumpfen und mehr Budget für die Entwicklung der Produkte frei zu machen.

    Antworten

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