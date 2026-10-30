Fintech

Milliarden verschwunden: Kryptobörse Binance stoppt Zahlungen nach Cyberangriff

René Hesse
Von
3 Kommentare
Bitcoin Krypto Crypto

Die Kryptobörse Binance ist Opfer eines Hackerangriffs geworden, bei dem Kryptowährungen im Wert von rund 6,3 Milliarden Dollar betroffen sind.

Das entspricht etwa 5,6 Milliarden Euro und wäre nach Einschätzung der Analysefirma TRM Labs der bislang größte Angriff auf eine Kryptobörse. Binance hat sämtliche Ein- und Auszahlungen vorübergehend gestoppt. Gleichzeitig versichert das Unternehmen, dass die Bestände seiner Kunden sicher seien.

Binance vermutet kompromittierten Mitarbeiter-Laptop

Nach ersten Untersuchungen könnte ein kompromittierter Laptop eines IT-Mitarbeiters den Angriff ermöglicht haben. Darüber sollen die Täter möglicherweise Zugriff auf einen sogenannten Service-Container erhalten und unberechtigte Auszahlungen ausgelöst haben.

Hinweise auf gestohlene private Schlüssel der Krypto-Wallets gibt es laut Binance bislang nicht. Die Ermittlungen laufen noch. Einen ausführlichen technischen Bericht will das Unternehmen nach deren Abschluss veröffentlichen.

Die wichtigsten Informationen zum Angriff:

  • Betroffene Kryptowährungen im Wert von rund 6,3 Milliarden Dollar
  • Rund drei Milliarden Dollar laut Binance bereits eingefroren
  • Ein- und Auszahlungen vorübergehend ausgesetzt
  • Binance kündigt an, sämtliche Verluste auszugleichen

Für die Entschädigung will Binance eigene Mittel und einen Sicherheitsfonds einsetzen, dessen Reserven vollständig in Bitcoin gehalten werden.

Hinter der Attacke vermutet TRM Labs nordkoreanische Hacker. Die Angreifer sollen innerhalb von nur 20 Minuten einen Großteil der erbeuteten Kryptowährungen weitertransferiert haben, offenbar um deren Einfrieren zu verhindern.

Binance arbeitet inzwischen mit Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Analysten zusammen, um die Geldflüsse nachzuverfolgen und Vermögenswerte zurückzuholen.

Zum Vergleich: Beim bisherigen Rekordangriff auf die Kryptobörse Bybit wurden Anfang 2025 rund 1,5 Milliarden Dollar erbeutet.

Für Binance-Kunden ist vor allem relevant, wann Auszahlungen wieder möglich sind und ob die angekündigte vollständige Entschädigung tatsächlich greift. Der Vorfall macht deutlich, dass selbst bei großen Kryptobörsen offenbar einzelne kompromittierte Systeme erhebliche Schäden verursachen können.

Fintech · 30. Oktober 2026

Wero startet als Bezahlmethode an Verkaufsautomaten

Der Automatenhersteller Stüwer und VR Payment ermöglichen ab sofort das Bezahlen mit Wero an vernetzten Lebensmittelautomaten. Damit lässt sich die… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 3 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. gork 🏆
    sagt am

    Uff, wie kann das bitte sein, dass über den Laptop eines Mitarbeiters Milliarden Dollar abgezogen werden können? Das ist ja eine riesen Red Flag.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu gork ⇡

      Da muss man noch Details abwarten, aber das ist Entwickler gibt die an wichtigen Schnittstellen sitzen und tiefgreifende Berechtigungen haben, lässt sich nicht vermeiden. Man fragt sich nur, wie das nicht anders abgesichert sein kann.

      Antworten
  2. Alfons 🌀
    sagt am

    Not your keys, not your coins.
    Wieder einmal.

    Antworten

Mehr entdecken
Wero startet als Bezahlmethode an Verkaufsautomaten
30.10.26 · Fintech
FromSoftware muss neues Switch-Spiel doch verschieben
30.10.26 · Gaming
Trade Republic bekommt zwei neue Ordertypen: Das steckt dahinter
30.10.26 · Fintech
Der Automarkt kippt: Elektroautos erreichen einen Meilenstein
30.10.26 · Mobilität
Scalable Capital legt nach: Neuer Welt-ETF mit (vorerst) 0 % Gebühren
29.10.26 · Fintech
Amazon liefert jetzt auch frische Lebensmittel in wenigen Stunden
30.10.26 · Handel
„Absturz ohne Technik“: Audi bricht drastisch ein
30.10.26 · Mobilität
Altersvorsorgedepot: Finanzguru kooperiert mit Upvest und Franklin Templeton
29.10.26 · Fintech
Amazon könnte bald den deutschen Automarkt erobern
30.10.26 · Mobilität
ING startet Weltspartag-Aktion mit Wunschgutschein – auch für Bestandskunden
28.10.26 · Fintech
Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Milliarden verschwunden: Kryptobörse Binance stoppt Zahlungen nach Cyberangriff