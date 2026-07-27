AppleCare One startet in Deutschland ab 20,99 Euro

Apple bündelt mit AppleCare One mehrere Geräte in Deutschland erstmals in einem gemeinsamen Schutzplan.

AppleCare One ist laut Apple ab sofort in Deutschland verfügbar und kostet ab 20,99 Euro pro Monat. Der Plan deckt zunächst bis zu drei qualifizierte Produkte ab. Weitere Geräte lassen sich laut Unternehmen jederzeit für jeweils 5,99 Euro monatlich hinzufügen oder entfernen.

Ab Dienstag, 4. August können Kund:innen in Deutschland auf apple.com/de oder in ihrem Apple Store vor Ort AppleCare One abschließen.1 Falls bereits ein AppleCare+ Plan vorhanden ist oder man kürzlich ein neues Gerät gekauft hat, kann man AppleCare One auch direkt auf dem iPhone, iPad oder Mac abschließen.

Der neue Tarif umfasst laut Apple die bisherigen Leistungen von AppleCare+, darunter unbegrenzte Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung, Batterietausch und vorrangigen Support.

Apple gibt an, dass Reparaturen mit Originalersatzteilen in eigenen Stores und bei autorisierten Servicepartnern durchgeführt werden.

AppleCare One: Mehrere Geräte in einem Tarif

Besonders relevant ist die Möglichkeit, bereits vorhandene Geräte einzubeziehen. Qualifizierte Apple Produkte dürfen laut Apple bis zu vier Jahre alt sein, sofern sie sich in gutem Zustand befinden. Damit geht der mögliche Abschlusszeitraum über das bisherige 60-Tage-Fenster für AppleCare+ hinaus.

Apple nennt unter anderem folgende Möglichkeiten:

Bis zu drei Geräte ab 20,99 Euro monatlich

Weitere Geräte für jeweils 5,99 Euro pro Monat

Geräte können jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden

Beim Kauf eines neuen Apple Geräts kann der Schutz übertragen werden

Zusätzlich erweitert Apple zum Start von AppleCare One den Diebstahl- und Verlustschutz. Die entsprechende AppleCare+ Option ist nun auch für iPad und Apple Watch in Deutschland erhältlich. Sie umfasst laut Apple bis zu zwei Fälle von Diebstahl oder Verlust pro Jahr.

Ich finde den Ansatz nachvollziehbar, weil Apple damit die Absicherung mehrerer Geräte übersichtlicher gestaltet. Ob sich AppleCare One tatsächlich lohnt, hängt allerdings davon ab, wie viele Geräte geschützt werden sollen und welche bisherigen Einzelpläne ersetzt werden.

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