ARD Audiothek: Mario Basler – Fußball-Diva, Entertainer, Kultfigur
Ältere Fußball-Fans werden den ehemaligen deutschen Fußballspieler und späteren Trainer Mario Basler wohl durchaus kennen. Er wurde als Spieler beim 1. FC Kaiserslautern, bei Werder Bremen und später beim FC Bayern München sowie als Nationalspieler bekannt. Später wurde er vor allem als Teilnehmer und Experte bei Fernsehshows, insbesondere bei Sport1, bekannt. Dort machte er sich mit kernigen Aussagen und Meinungen einen Namen.
Mario Basler – (Ein) Letzter Typ (im Business)?!
Der Südwestrundfunk (SWR) und die Sportjournalistin Katharina Reckers haben der Person Mario Basler jetzt einen vierteiligen Interview- und Storytelling-Podcast gewidmet. Der Podcast ist ab sofort in der ARD-Audiothek verfügbar.
Unter den Begrifflichkeiten „Fußball-Diva, Entertainer, Kultfigur” wird darin ein Blick hinter das Image des „Bad Boys” des Profifußballs geworfen. Im Podcast kommen auch der ehemalige Fußballprofi Markus Babbel und der ehemalige Trainer Otto Rehhagel zu Wort, die den Fußballer lange Zeit seiner Karriere begleitet haben.
Auch Mario Basler hat bei mir einen Eindruck hinterlassen, besonders während seiner Zeit auf dem „Betzenberg” beim 1. FC Kaiserslautern. Ebenso in Erinnerung geblieben ist sein Auftritt im „Sportstudio” und das berühmt-berüchtigte Torwandschießen als Sinnbild für seine Schusskraft.
Fußballstar Mario Basler gilt als authentischer Typ. Bekannt für seine legendären Tore – und seine Regelbrüche auf dem Platz und daneben. Basler scheint es egal zu sein, was andere über ihn denken. Damit steht er als Sinnbild für sogenannte „echte Typen“, nach denen sich viele im Fußball zurücksehnen. Aber fehlen diese Typen heute wirklich? Sportjournalistin Katharina Reckers trifft Mario Basler für den Podcast drei Tage in einem Vereinsheim in der Pfalz. Hier will Reckers herausfinden, warum Basler sein teils negatives Image bis heute feiert und was für ein Mensch hinter diesem Image steckt.
in News
in Firmware und OS
in Mobilität
in Unterhaltung
in Marktgeschehen
in Tarife | Update
in Mobilität
in Mobilität
in Tarife
in Smartphones