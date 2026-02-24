ARD Audiothek: Mario Basler – Fußball-Diva, Entertainer, Kultfigur

Ältere Fußball-Fans werden den ehemaligen deutschen Fußballspieler und späteren Trainer Mario Basler wohl durchaus kennen. Er wurde als Spieler beim 1. FC Kaiserslautern, bei Werder Bremen und später beim FC Bayern München sowie als Nationalspieler bekannt. Später wurde er vor allem als Teilnehmer und Experte bei Fernsehshows, insbesondere bei Sport1, bekannt. Dort machte er sich mit kernigen Aussagen und Meinungen einen Namen.

Mario Basler – (Ein) Letzter Typ (im Business)?!

Der Südwestrundfunk (SWR) und die Sportjournalistin Katharina Reckers haben der Person Mario Basler jetzt einen vierteiligen Interview- und Storytelling-Podcast gewidmet. Der Podcast ist ab sofort in der ARD-Audiothek verfügbar.

Unter den Begrifflichkeiten „Fußball-Diva, Entertainer, Kultfigur” wird darin ein Blick hinter das Image des „Bad Boys” des Profifußballs geworfen. Im Podcast kommen auch der ehemalige Fußballprofi Markus Babbel und der ehemalige Trainer Otto Rehhagel zu Wort, die den Fußballer lange Zeit seiner Karriere begleitet haben.

Auch Mario Basler hat bei mir einen Eindruck hinterlassen, besonders während seiner Zeit auf dem „Betzenberg” beim 1. FC Kaiserslautern. Ebenso in Erinnerung geblieben ist sein Auftritt im „Sportstudio” und das berühmt-berüchtigte Torwandschießen als Sinnbild für seine Schusskraft.