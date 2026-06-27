Unterhaltung

ARD: Das sind die Programmhighlights für Juli 2026

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ARD (KI)

Die ARD erweitert im Juli 2026 ihr Angebot in der Mediathek um zahlreiche Filme, Serien und Dokumentationen.

Zu den angekündigten Inhalten gehören unter anderem die Doku-Serie über Taylor Swift, neue Folgen von „Mythos Tour“, Reportagen des Y-Kollektivs sowie mehrere Spielfilme. Laut ARD sollen die Produktionen verschiedene Themen aus Unterhaltung, Gesellschaft und Zeitgeschehen abdecken.

Neue Filme, Serien und Dokumentationen in der ARD Mediathek

Im Juli starten außerdem Produktionen wie „Hood Stories – Rap mit $ick“, die Dokumentation über Influencer Nic Kaufmann, eine Reportage über Drohnen und Privatsphäre sowie die französische Serie „Surface – Das versunkene Dorf“. Weitere Dokumentationen beschäftigen sich mit Gewalt auf Kreta, den Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal und der Situation sogenannter Systemsprenger.

Ausgewählte Programmpunkte:

  • Doku-Serie über Taylor Swift ab 1. Juli
  • „Mythos Tour 3“ ab 3. Juli
  • „Surface – Das versunkene Dorf“ ab 17. Juli
  • „ARD Crime Time: Blutspur der Zigaretten-Mafia“ ab 27. Juli

Zum Filmangebot zählen zudem „Wochenendrebellen“, die Komödie „Oh La La: Wer ahnt denn sowas?“ sowie „Die leisen und die großen Töne“. Darüber hinaus läuft die QUEER-Reihe mit insgesamt 16 Spielfilmen und einer Dokumentation über mehrere Wochen hinweg.

Ich halte die thematische Bandbreite der angekündigten Inhalte für gut abgestimmt. Das Programm spricht aus meiner Sicht sowohl Zuschauer an, die Unterhaltung suchen, als auch Interessierte an Dokumentationen und gesellschaftlichen Themen.

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Ah, wusste nicht dass Sick ein neues Format macht.
    Ich sehe ihn mittlerweile etwas kritischer allerdings sind seine Geschichten durchaus interessant und er hat eine angenehme Art diese wiederzugeben.
    Reinschauen werde ich da auf jeden Fall.

    Für alle die sich für das Thema Stuttgart 21 interessieren ist auch die Reportage „Stuttgart 21 – verplant, verbaut, verschoben“ empfehlenswert.

    Antworten

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