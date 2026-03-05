Assassin’s Creed: Neues Spiel, offizielle Roadmap, aber wenige Details

Ubisoft äußerte sich diese Woche zur Zukunft von Assassin’s Creed und bestätigte nach vielen Monaten der Gerüchte, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced in Entwicklung ist, ein Remake. Damit hat man den neuen Titel offiziell bestätigt.

Assassin’s Creed Shadows wird ein Jahr alt und nähert sich dem Ende, es kommen also weniger Updates ab sofort. Der neue Titel mit dem Codenamen „Hexe“, der deutlich dunkler wird, dauert aber noch, man sollte nicht 2026 damit rechnen.

Die Projekte „Invictus“ (Multiplayer) und „Jade“ (Mobile) machen Fortschritte, aber irgendwie nannte man nur sehr wenige Details zur Roadmap. Hätte man sich fast, abgesehen vom Konzeptbild für Black Flag (Beitragsbild), auch sparen können.