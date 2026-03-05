Gaming

Assassin’s Creed: Neues Spiel, offizielle Roadmap, aber wenige Details

Autor-Bild
Von
Google News
|

Ubisoft äußerte sich diese Woche zur Zukunft von Assassin’s Creed und bestätigte nach vielen Monaten der Gerüchte, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced in Entwicklung ist, ein Remake. Damit hat man den neuen Titel offiziell bestätigt.

Assassin’s Creed Shadows wird ein Jahr alt und nähert sich dem Ende, es kommen also weniger Updates ab sofort. Der neue Titel mit dem Codenamen „Hexe“, der deutlich dunkler wird, dauert aber noch, man sollte nicht 2026 damit rechnen.

Die Projekte „Invictus“ (Multiplayer) und „Jade“ (Mobile) machen Fortschritte, aber irgendwie nannte man nur sehr wenige Details zur Roadmap. Hätte man sich fast, abgesehen vom Konzeptbild für Black Flag (Beitragsbild), auch sparen können.

PlayStation mit neuer Strategie: Sony plant keine* PC-Spiele mehr

Sony wird seine PC-Spiele nicht mehr auf den PC bringen, so Jason Schreier in einem ausführlichen Beitrag bei Bloomberg. Anfang…

4. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Assassin’s Creed: Neues Spiel, offizielle Roadmap, aber wenige Details
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 10a und das „Smartphone-Problem“ (kein Test)
in Kommentar
VW Golf 9: Volkswagen „zeigt“ das ganz neue Elektroauto
in Mobilität
Apple traut sich wieder: MacBook Neo vorgestellt
in Computer
PlayStation mit neuer Strategie: Sony plant keine* PC-Spiele mehr
in Gaming
Das erste Luxus-Elektroauto von Toyota ist grandios gescheitert
in Mobilität
Deutscher Automarkt im Februar 2026: SUVs dominant, Hybride auf Rekordhoch
in Mobilität
Tagesschau
Ende einer Ära: ARD stellt drei Sender ein
in Unterhaltung
Resident Evil Requiem: Capcom überrascht mit ersten Zahlen
in Gaming
Cupra Raval: Hier sieht man die neue Elektro-Hoffnung für 2026
in Mobilität
Volvo ist überrascht: Neues Elektroauto übertrifft alle Erwartungen
in Mobilität